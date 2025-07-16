Семеро участников массовых беспорядков в Дагестане приговорены к 14 и 15 годам колонии

Ставропольский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семерых жителей Дагестана, которые обвинялись в участии в массовых беспорядках в республиканском аэропорту осенью 2023 года.

В ходе судебного процесса было установлено, что 29 октября 2023 года Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев, Арслан Магомедов в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

В результате беспорядков уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов. Противоправные действия были совершены в отношении 30-ти представителей власти, 23-м из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести, уточнила Генпрокуратура.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 15 лет. Все осужденные будут отбывать первые три года в тюрьме, а остальной период – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому из них назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Ставрополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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