Из-за аварии на ТЭЦ часть Калининградской области осталась без электроснабжения

Часть Калининградской области осталась без света из-за аварии. Как сообщают СМИ, на Прегольской ТЭЦ отключились четыре энергоблока. «Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения, подключают поэтапно, в первую очередь – социальные объекты. В течение часа все потребители будут подключены»,– написал Калиниградской области Александр Беспрозванных в своем тг-канале.

В числе прочего после аварийного отключения в Калининграде перестали работать некоторые светофоры – это повлекло за собой затруднения в движении транспорта.

Калининград, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube