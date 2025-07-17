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Четверг, 17 июля 2025, 11:54 мск

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Из-за аварии на ТЭЦ часть Калининградской области осталась без электроснабжения

Часть Калининградской области осталась без света из-за аварии. Как сообщают СМИ, на Прегольской ТЭЦ отключились четыре энергоблока. «Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения, подключают поэтапно, в первую очередь – социальные объекты. В течение часа все потребители будут подключены»,– написал Калиниградской области Александр Беспрозванных в своем тг-канале.

В числе прочего после аварийного отключения в Калининграде перестали работать некоторые светофоры – это повлекло за собой затруднения в движении транспорта.

Калининград, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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