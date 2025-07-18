На Камчатке на спящую туристку напал медведь

На Камчатке медведь напал на туристку из Саратова. 43-летняя женщина спала в палатке во время посещения термальных источников в районе Мутновской сопки. Как сообщает СКР, туристка получила серьезные ранения, она прооперирована и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что ЧП произошло в пятницу, 18 июля, в районе Мутновской геотермальной электростанции.

«У женщины множественные обширные укушенные рваные раны, перелом. Она прооперирована», – рассказал министр здравоохранения региона Олег Мельников.

Министр по ЧС региона Сергей Лебедев отметил, что туристическая группа не была зарегистрирована.

Прокуратура проверит турфирму на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Охотоведы начинают осмотр территории для поиска животного.

Это первый случай нападения медведя на человека на Камчатке в 2025 году, отмечает РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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