На пляже Благовещенска, где утонуло 6 человек, ограничили время пребывания

На единственном официальном пляже Благовещенска, который называют «Серебряная миля», ограничили время пребывания. На столь непопулярную меру в июльский зной власти пошли после того, как здесь за неполных два месяца утонули шесть человек, сообщает «Российская газета».

Пляж будет открыт для посещения в светлое время суток с 10 до 20 часов. В часы, когда там разрешено купание в Амуре, будут дежурить плавсредства и профессиональные спасатели. Купаться можно только на участке, который огородили буями. На воде у «нехорошего пляжа» разместили более 50 спасательных кругов.

Между тем Амурская областная прокуратура проводит процессуальную проверку после цепочки непоправимых трагедий, произошедших здесь.

Социальные сети полны гневных комментариев амурчан, которые винят власти в сильном углублении дна нового пляжа. Самые эмоциональные видят в этих трагедиях сверхъестественную силу.

На все вопросы пообещало дать ответ надзорное ведомство по окончанию прокурорской проверки.

Благовещенск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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