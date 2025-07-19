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Суббота, 19 июля 2025, 13:54 мск

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ВСУ ударили по рынку в Великих Копанях: ранены двое мирных жителей

Фото из телеграм-канала губернатора Херсонской области

Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дронами по сельскохозяйственному рынку в Великих Копанях, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мужчина в тяжелом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар – средней тяжести», – уточнил он в своем телеграм-канале.

По его словам, при атаке сгорели две фуры, перевозившие овощи, несколько машин повреждены.

Геническ, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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