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Суббота, 19 июля 2025, 14:34 мск

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В Запорожской области прервано электроснабжение

На всей территории Запорожской области зафиксировано отключение электроснабжения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Прошу проявить терпение и доверять только официальным источникам информации, специалисты работают», отметил губернатор в своем телеграм-канале.

В последние два месяца ВСУ регулярно наносят удары по энергетическим объектам российской части Запорожской области, в результате чего регион остается без электричества. Причины сегодняшнего сбоя электроснабжения не уточняются.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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