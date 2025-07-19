В Запорожской области устранена энергетическая авария

В Запорожской области устранены аварийная ситуация с нарушением электроснабжения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

В последние два месяца ВСУ регулярно наносят удары по энергетическим объектам российской части Запорожской области, в результате чего регион остается без электричества. Причины сегодняшнего сбоя электроснабжения не уточняются.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

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