Жесткая посадка в озеро: вертолет чудом не разбился на Алтае

В Республике Алтай вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акваторию озера Телецкое. На его борту находились два человека, они доставлены в больницу. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел сегодня ночью неподалеку от села Иогач в Турочакском районе. Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства и причины авиапроисшествия устанавливаются.

В республиканском управлении МЧС уточнили, что сообщение об инциденте поступило в 01:45 местного времени. «Пилот и пассажир самостоятельно выбрались на берег», – отметили в ведомстве. Пострадавшие доставлены в Турочакскую районную больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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