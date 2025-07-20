российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 июля 2025, 13:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Молния убила 13-летнего подростка в Туве

В Туве молния ударила в 13-летнего подростка, школьник погиб на месте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшей в субботу трагедии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, подросток находился на чабанской стоянке в местечке «Кызыл-Кожагар» в Дзун-Хемчикском районе и помогал родственникам присматривать за лошадьми. Вечером мальчик с двоюродным братом направились, чтобы пригнать табун, когда в него ударила молния. Школьник скончался на месте.

По данному факту организована процессуальная проверка. Для установления причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, также был проведен осмотр места происшествия и опрошены свидетели. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.

Кызыл, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,