Молния убила 13-летнего подростка в Туве

В Туве молния ударила в 13-летнего подростка, школьник погиб на месте. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшей в субботу трагедии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, подросток находился на чабанской стоянке в местечке «Кызыл-Кожагар» в Дзун-Хемчикском районе и помогал родственникам присматривать за лошадьми. Вечером мальчик с двоюродным братом направились, чтобы пригнать табун, когда в него ударила молния. Школьник скончался на месте.

По данному факту организована процессуальная проверка. Для установления причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза, также был проведен осмотр места происшествия и опрошены свидетели. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.

Кызыл, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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