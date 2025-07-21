В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА задержаны 26 поездов

В Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника загорелась кровля железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Из-за пожара на станции задержаны 26 пассажирских поездов.

«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано 3 человека», – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал. Все возгорания потушили. На железнодорожной станции повреждено здание старого диспетчерского пункта, уточнил врио главы региона. Также в этом же поселке загорелся цветочный магазин.

Из-за инцидента на стации Каменоломни возник сбой в графике движения пассажирских поездов. «В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов», – сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью. Для ликвидации последствий происшествия создан оперативный штаб.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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