Под Волгоградом женщина и ребенок погибли от удара током в летнем душе

В Волгоградской области женщина и маленький мальчик погибли от удара током в летнем душе. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла во дворе частного дома в поселке Эльтон. 55-летняя женщина и ее семилетний внук получили поражение электрическим током.

«Пострадавшие скончались на месте происшествия», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Установлено, что владелец дома смонтировал освещение в летнем душе самостоятельно с помощью электрического удлинителя.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших трагедии. Назначен ряд судебных экспертиз», – добавили в ведомстве.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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