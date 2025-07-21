В Омской области подросток погиб при столкновении мотоцикла с лошадью

В Омской области мотоциклист врезался в лошадь. В результате погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
ДТП произошло в поселке Любовский Нововоршавского района. 26-летний мужчина решил прокатить свою двоюродную сестру на мотоцикле, но на дорогу внезапно выбежала лошадь, произошла авария.
«В результате ДТП погибла его 14-летняя двоюродная сестра, находящаяся в качестве пассажирки на мотоцикле, водитель с тяжелыми травмами доставлен в районную больницу», – говорится в сообщении.
Проверку по факту гибели ребенка контролирует прокуратура Омской области.
Омск, Зоя Осколкова
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