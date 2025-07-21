Многоэтажка загорелась в Новороссийске после взрыва газа

В Новороссийске вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, возгорание началось после взрыва газа. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Сообщение о пожаре в многоэтажке по Анапскому шоссе поступило спасателям в 14:50. Огонь охватил три квартиры. В 15:10 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.

Предварительно, пострадавших и погибших нет. Из дома эвакуировано 25 жильцов.

К ликвидации пожара привлечены 20 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

Напомним, в понедельник при взрыве бытового газа в квартире в пятиэтажке в Великих Луках Псковской области пострадали четыре человека, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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