Замглавы правительства Забайкальского края попал в смертельное ДТП

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров попал в аварию, в которой погиб человек.

ДТП произошло в Улетовском районе на участке трассы между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. 44-летний зампред регионального правительства за рулем «Мерседес» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой Филдер».

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Всего в аварии пострадали шесть человек, одна женщина получила тяжелые травмы и скончалась в машине скорой помощи.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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