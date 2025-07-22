В Новосибирске поймали хакера, взломавшего веб-камеры по всей России

В Новосибирске задержали подозреваемого в киберпреступлениях. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и УФСБ России по Иркутской области пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, занимавшегося взломом информационных ресурсов российских компаний и организаций», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина в период с 2023 по 2025 год взломал свыше 70 веб-камер в разных городах России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения»). Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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