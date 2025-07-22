В Томске электросамокатчик сбил младенца с матерью и сбежал

Следователи начали проверку по сообщению о травмировании младенца в результате наезда электросамокатчика в Томске. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Дорожное происшествие произошло днем 21 июля. Около дома №74 по улице Герцена водитель электросамоката наехал на женщину, на руках которой находился 5-месячный мальчик, после чего скрылся. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

«По данному поводу следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Томск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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