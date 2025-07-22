В летнем лагере под Ульяновском произошло массовое отравление

В Ульяновской области произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Дети заболели в летнем лагере в Чердаклинском районе. К медикам с признаками острой кишечной инфекцией обратились пять отдыхающих.

«Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области было незамедлительно организовано проведение санитарно-эпидемиологического расследования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Специалисты взяли пробы воды и пищевых продуктов, смывы с объектов окружающей среды, а также провели лабораторное обследование заболевших и сотрудников лагеря. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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