В Казани восемь человек пострадали в ДТП с троллейбусом

В Казани легковушка столкнулась с троллейбусом. В результате пострадали восемь человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Авария произошла на Чистопольской улице сегодня утром. Легковой автомобиль при перестроении столкнулся с троллейбусом, который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта.
«Водитель троллейбуса после столкновения с легковым автомобилем совершил наезд на опору освещения, которая от удара вырвалась с места крепления», – говорится в сообщении.
Различные травмы получили восемь человек, шесть из них были доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.
Казань, Зоя Осколкова
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