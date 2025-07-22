В Казани восемь человек пострадали в ДТП с троллейбусом

В Казани легковушка столкнулась с троллейбусом. В результате пострадали восемь человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла на Чистопольской улице сегодня утром. Легковой автомобиль при перестроении столкнулся с троллейбусом, который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

«Водитель троллейбуса после столкновения с легковым автомобилем совершил наезд на опору освещения, которая от удара вырвалась с места крепления», – говорится в сообщении.

Различные травмы получили восемь человек, шесть из них были доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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