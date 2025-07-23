Ростовский губернатор сообщил о раненых и пожарах после ночной атаки дронов ВСУ

В ночь на среду, 23 июля, ВСУ атаковали беспилотниками Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области. В Новочеркасске в результате налета БПЛА пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем тг-канале. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили над Ростовской областью 11 вражеских дронов.

Как уточнил Слюсарь, две пострадавшие женщины в момент атаки находились на улице. Их доставили в больницу с ранениями легкой и средней степени тяжести. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии также госпитализирован мужчина, проживавший в частном доме на улице Аксайской, добавил глава региона.

Из-за падения обломков беспилотников в разных частях Новочеркасска произошли возгорания, все очаги к настоящему времени потушены. Осколками повреждены четыре автомобиля. Также сообщается, что в городе один из дронов упал на улице Степана Разина без взрыва, туда направлены саперы.

В Родионово-Несветайском районе загорелся частный дом и растительность на площади 300 «квадратов», в соседнем повреждены крыша и окна. Обошлось без пострадавших, пожар потушен. В Мясниковском районе взрывной волной в СНТ «Мечта» выбило стекла в частном доме, в СНТ «Орион» загорелись крыши двух домов, также повреждены окна. Никто из людей не пострадал. По словам Слюсаря, в течение дня муниципальные комиссии оценят ущерб. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, заверил он.

Всего за прошедшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 33 беспилотника ВСУ над шестью российскими регионами. Как уточнили в ведомстве, 12 дронов сбито в Тульской области, шесть – в Нижегородской области. Еще два БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, по одному – над Курской и Калужской областями.

Власти Брянской, Калужской, Нижегородской и Тульской областей сообщили, что при отражении атак БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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