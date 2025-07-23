Исламист планировал поджечь общежитие нефтезавода на Кубани

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который планировал совершить теракт в общежитии нефтеперерабатывающего завода по заданию международной террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ по региону. Атаку готовил гражданин одной из стран Центральной Азии.

По информации спецслужбы, фигурант изготовил коктейли Молотова по заданию куратора, чтобы поджечь общежитие одного из промышленных объектов нефтепераработки региона. После совершения теракта злоумышленник планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды террористической группировки. Свои противоправные действия он хотел снять на видео, которое потом планировал выложить в интернете для устрашения жителей РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и участии в террористической организации. Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube