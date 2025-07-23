ФСБ поймала украинского агента со взрывчаткой и частями БПЛА

ФСБ задержала в Нижегородской области агента украинских спецслужб, который за деньги выполнял задания Службы безопасности Украины.

«В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность», – говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный, проживая на территории Украины, в 2024 году был завербован СБУ за материальное вознаграждение деятельности, передает ТАСС. Уже в России его обучили конспиративным способам связи посредством мессенджера WhatsApp, обращению со взрывчатыми веществами, проинструктировали о способах выполнения заданий и снабдили деньгами.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Злоумышленник признал вину и сотрудничает со следствием. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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