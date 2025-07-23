Житель Забайкалья организовал контрабанду леса на 1 млрд рублей

Жителя Забайкальского края обвинили в контрабанде лесоматериалов, ущерб от его действий превысил 1 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, с 2017 по 2021 годы обвиняемый в составе преступного сообщества оформлял фиктивные документы на приобретение древесины и использовал подставные фирмы для нелегального вывоза пиломатериалов.

«Общий объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 107 тыс. куб. м стоимостью более 1 млрд рублей», – уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе») и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой»).

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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