Минобороны: сбит 21 беспилотник ВСУ

Средства ПВО за более чем 3 часа сбили 21 украинский беспилотник над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«23 июля с 20:40 мск до 23:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 10 – над акваторией Черного моря, 9 – над акваторией Азовского моря и 2 – над территорией Краснодарского края», – сообщила пресс-служба Минобороны.

Добавим, что аэропорт Сочи временно закрыт, действует план «Ковер». В районе Адлера слышны звуки взрывов. Их было около шести.

Проезд по Крымскому мосту временно закрыт.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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