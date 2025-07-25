В Красноярском крае рухнула дамба

В Красноярском крае произошло разрушение дамбы на реке Мельничная. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

«На территории Енисейска введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация» в связи с увеличением провала», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Движение транспорта и пешеходов по дамбе ограничено. В ведомстве уточнили, что дорога не является основной, у нее есть объезды.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 11 человек и три единицы техники.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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