В Красноярском крае рухнула дамба

В Красноярском крае произошло разрушение дамбы на реке Мельничная. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
«На территории Енисейска введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация» в связи с увеличением провала», – говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Движение транспорта и пешеходов по дамбе ограничено. В ведомстве уточнили, что дорога не является основной, у нее есть объезды.
К ликвидации последствий обрушения привлечены 11 человек и три единицы техники.
Красноярск, Зоя Осколкова
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