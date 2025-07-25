При атаке дрона на ЗАЭС повреждены семь автомобилей

Беспилотник атаковал территорию Запорожской АЭС. В результате повреждены семь автомобилей, начался пожар.

Украинский дрон сбросил боеприпас на автомобильную стоянку пожарной части ЗАЭС. Повреждения получили семь гражданских машин. Пострадавших нет.

Кроме того, от взрыва загорелась сухая трава на прилегающей территории.

«Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена», – отметили представители станции.

Энергодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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