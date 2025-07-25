В Новороссийске поезд столкнулся с грузовиком

В Новороссийске столкнулись поезд и грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Авария произошла после полудня на железнодорожном переезде в границах станции Новороссийск СКЖД.

«Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении.

В СКЖД добавили, что в результате никто не пострадал. Также удалось предотвратить задержки в движении других поездов.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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