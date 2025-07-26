При падении дрона ВСУ в Ингушетии пострадали женщина и трое детей

В Ингушетии женщина и трое детей пострадали в результате падения украинского беспилотника на частный дом. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального минздрава.

Инцидент произошел в селе Нижние Ачалуки. Женщину 1997 года рождения и троих детей доставили в Малгобекскую центральную районную больницу. Медики оценивают их состояние как стабильное и удовлетворительное.

«После осмотра и обследования все пациенты переданы на амбулаторное наблюдение по месту жительства», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Ингушетии. «С 10:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Республики Ингушетия и Курской области», – отметили в ведомстве.

Также сегодня утром система ПВО перехватила четыре дрона ВСУ над Северной Осетией и два – над Московским регионом.

Назрань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube