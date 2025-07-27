Туристический автобус опрокинулся в Башкирии, есть пострадавшие

В Кигинском районе Башкирии опрокинулся автобус с пассажирами, которые направлялись в Ижевск после туристического сплава. Есть пострадавшие. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Авария произошла сегодня около 16:00 в Кигинском районе на 35 км автодороги Малояз – Верхние Киги. По предварительным данным, водитель автобуса Higer не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

«Транспортное средство с 40 пассажирами следовало из Салаватского района в г. Ижевск после туристического сплава. В результате аварии пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь», – сообщает республиканская прокуратура.

Надзорное ведомство начало проверку по факту ДТП. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, даст оценку деятельности автотранспортной организации.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

По информации телеканала РЕН ТВ, в туристическом автобусе ехали 43 человека, в том числе семь детей. В результате ДТП пострадали семь человек.

Уфа, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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