Дорогие машины, большие деньги, секс, внебрачные дети – глава монастыря Шаолинь оказался замешен в большом скандале

Глава знаменитого монастыря Шаолинь в Китае, считающемся колыбелью кунг-фу, оказался замешен в большом скандале. 59-летний Ши Юнсинь находится под следствием по обвинению в хищении и безнравственном поведении. Как сообщил в воскресенье, 27 июля, монастырь Ши Юнсинь, прозванный «главным монахом», подозревается в «хищении средств, предназначенных для храмовых проектов и активов». В релизе, размещенном в WeChat, также говорится, что Юнсинь серьезно нарушил буддийские заповеди и имел длительные «неподобающие отношения с несколькими женщинами, от которых у него были внебрачные дети».

По данным храма, «несколько ведомств» проводят совместное расследование.

Роскошная жизнь и многосемейность

Бывшие монахи ранее обвиняли Ши Юнсиня в роскошном образе жизни, утверждая, что он владеет парком роскошных автомобилей, присваивает деньги компании, управляемой храмом, и является отцом детей от разных женщин.

Г-н Ши, 59 лет, стал монахом в 1999 году, после чего начал активно содействовать международному распространению учений Шаолинь, которые сочетают в себе дзен-буддизм и практику боевых искусств.

В частности, он помог храму открыть десятки предприятий за рубежом, хотя и столкнулся с широкой критикой своего подхода, который считался слишком коммерческим.

Избранный вице-президентом Буддийской ассоциации Китая в 2002 году, он также был представителем во Всекитайском собрании народных представителей, высшем законодательном органе страны. Основанный в 495 году нашей эры, монастырь Шаолинь, расположенный в горах провинции Хэнань, считается колыбелью дзен-буддизма и китайского кунг-фу.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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