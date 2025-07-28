российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 июля 2025, 11:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Официант на курорте съел моцареллу и умер

В Италии официант во время обеденного перерыва съел моцареллу и умер. Как сообщает агентство ANSA, трагический инцидент случился днем в воскресенье на курорте в Сабаудии, провинция Латина.

Как сообщает газета Il Messaggero, мужчина съел сыр и подавился.

Несмотря на немедленное вмешательство экстренных служб, прибывших на место происшествия на машине скорой помощи, которая доставила его в больницу Санта-Мария-Горетти, помочь пятидесятилетнему мужчине уже ничего не удалось. он скончался от удушья.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Италия, Европа, В мире, Скандалы и происшествия,