Официант на курорте съел моцареллу и умер

В Италии официант во время обеденного перерыва съел моцареллу и умер. Как сообщает агентство ANSA, трагический инцидент случился днем в воскресенье на курорте в Сабаудии, провинция Латина.

Как сообщает газета Il Messaggero, мужчина съел сыр и подавился.

Несмотря на немедленное вмешательство экстренных служб, прибывших на место происшествия на машине скорой помощи, которая доставила его в больницу Санта-Мария-Горетти, помочь пятидесятилетнему мужчине уже ничего не удалось. он скончался от удушья.

Рим, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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