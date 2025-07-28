В Якутске мальчик погиб от удара током от провисшего провода

В Якутске восьмилетний мальчик получил смертельный удар током из-за оголенного провода ЛЭП. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, мальчик гулял возле дома №3 по улице Широких-Полянского и прикоснулся к оголенному проводу, свисающему с воздушной линии электропередачи.

«В результате ребенок погиб на месте... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – говорится в релизе.

Мэр города распорядился оказать семье погибшего необходимую помощь, а также поручил максимально усилить меры по устранению рисков аварийных ситуаций и потенциальных угроз для людей силами собственников сетей.

По данным ПАО «Якутскэнерго», работает служебная комиссия по расследованию причин и обстоятельств случившегося. Компания сообщила, что окажет помощь семье.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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