В Германии три человека погибли после схода поезда с рельсов

По меньшей мере три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Германии в воскресенье, 27 июля. Несколько человек получили ранения.

По последним данным полиции, региональный пассажирский поезд сошел с рельсов в воскресенье днем на юго-западе Германии.

Представитель полиции Штутгарта сообщил, что в момент аварии, произошедшей около 18:10 (16:10 по Гринвичу) недалеко от Ридлингена, Баден-Вюртемберг, в поезде находилось около 100 пассажиров, добавив, что ведется расследование для установления причины происшествия.

В ответ на обращение AFP полиция первоначально сообщила о четырёх погибших, но затем внесла поправки в свои заявления. Полиция не предоставила подробностей о числе пострадавших и тяжести их состояния.

Deutsche Bahn (DB) сообщила о «нескольких погибших и многочисленных ранениях». Ссылаясь на экстренные службы, прибывшие на место происшествия, СМИ сообщили о 34 пострадавших, в то время как таблоид Bild сообщил о 50.

По предварительным данным, причиной схода поезда с рельсов мог стать сильный дождь. Незадолго до его прохождения произошёл оползень.

«Здесь прошел сильный дождь, поэтому мы не можем исключать, что именно обильные осадки и вызванный ими оползень стали причиной аварии», – заявил на месте происшествия министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он «глубоко потрясен» и выразил «сочувствие жертвам и их близким».

Спасательная операция продолжалась до поздней ночи. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы эвакуировать пострадавших, прежде чем они приступили к освобождению желто-серых вагонов поезда, которые, согласно транслировавшимся по телевидению кадрам, перевернулись на бок в труднодоступной местности.

По данным немецких СМИ, им пришлось преодолеть большое расстояние, чтобы добраться до места происшествия. Для эвакуации пострадавших в близлежащие больницы также были задействованы вертолёты.

Немецкий транспорт регулярно подвергается критике со стороны пассажиров за задержки поездов и устаревшую инфраструктуру.

Правительство канцлера Фридриха Мерца пообещало инвестировать несколько сотен миллиардов евро в течение следующих нескольких лет, в частности, в модернизацию инфраструктуры.

Самая смертоносная железнодорожная авария в Германии произошла в 1998 году, когда скоростной поезд сошел с рельсов в Эшеде на севере Нижней Саксонии, в результате чего погиб 101 человек.

Берлин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube