Житель Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ

В Херсонской области в результате атак ВСУ погиб мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Террористический удар по Алешкам привел к гибели мирного жителя, – написал глава региона. – В Новой Каховке пострадал мужчина 1967 года рождения».

Кроме того, в селе Раденск повреждено административное здание. В селе Памятное сгорел нежилой дом и хозпостройки.

«Враг обстрелял: Каховку, Абрикосовку, Васильевку, Григорьевку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку», – добавил Сальдо.

Обстрелы ВСУ также стали причиной пожара на площади более 5 га. В настоящее время все очаги возгорания потушены.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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