Три человека пострадали при обрушении подъезда пятиэтажки в Астрахани

По меньшей мере три человека пострадали при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Астрахани. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По его данным, их доставили в Александро-Мариинскую областную больницу.

В МЧС России позднее подтвердили информацию о трех пострадавших.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в доме на улице Ляхова, 6 обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи одного из подъездов. Спасатели вручную разбирают завалы. Под обломками могут оставаться люди. «Основные усилия спасателей направлены на поиск возможных пострадавших: объявляются минуты тишины», – говорится в сообщении.

К ликвидации последствий ЧП привлечены более 85 специалистов и 32 единицы техники. Спасатели завершают проверку квартир в соседних подъездах и эвакуацию жителей. Для координации аварийно-спасательных работ на месте развернут оперативный штаб.

Прибывший на место происшествия губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ранее сообщил, что из дома эвакуировано 15 жильцов. «Предпринимаются исчерпывающие меры для установления причин произошедшего», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отмечают СМИ, пятиэтажку в 2024 году признали аварийной, но она до сих пор не была расселена.

Оперативные службы назвали предварительной причиной обрушения подъезда взрыв бытового газа, передает ТАСС. В то же время, как пишет SHOT, подъезд мог рухнуть из-за размытого протечками фундамента. Жильцы дома говорят, что подвал долгое время был затоплен. Они «постоянно жаловались в местный Водоканал на частые протечки, из-за которых дворовые улицы превращались в гигантские лужи», отмечается в публикации.

Астрахань, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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