В Архангельской области 4 человека сгорели в машине после ДТП

В Архангельской области 4 человека погибли после ДТП.

Как сообщает пресс-служба Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, в в 05:30 утра на 730 км трассы М-8 в Вельском районе столкнулись легковой автомобиль Лада 211440 и грузовой фургон Ситроен Джампер. В результате оба транспортных средства загорелись. На месте службы оперативного реагирования пожарные ПЧ 26 Агентства ГПС и ГЗ, которые ликвидировали возгорание и провели деблокирование тел погибших.



Погибли 4 человека, находившиеся в автомобиле Лада. Поскольку тела сильно повреждены огнем, идентификация их затруднена. В настоящее время ведется работа по установлению личностей. Водитель грузового авто получил травму и находится под наблюдением медиков.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Архангельск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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