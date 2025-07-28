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Понедельник, 28 июля 2025, 17:28 мск

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В Новосибирске двое подростков пытались убить мужчину, обработав ядом машину

В Новосибирске арестовали двух подростков, которые пытались убить мужчину, обработав ядом его автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

По данным следствия, утром 24 июля двое 16-летних подростков нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля. Злоумышленники рассчитывали, что владелец прикоснется к машине и отравится насмерть.

План не сработал, подозреваемых задержали сотрудники областного управления ФСБ. О том, каким веществом подростки пытались отравить автовладельца, не сообщается.

Суд арестовал юношей до 26 сентября 2025 года. Уголовное дело возбуждено о покушении на убийство.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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