В Новосибирске двое подростков пытались убить мужчину, обработав ядом машину

В Новосибирске арестовали двух подростков, которые пытались убить мужчину, обработав ядом его автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.
По данным следствия, утром 24 июля двое 16-летних подростков нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало заднего вида автомобиля. Злоумышленники рассчитывали, что владелец прикоснется к машине и отравится насмерть.
План не сработал, подозреваемых задержали сотрудники областного управления ФСБ. О том, каким веществом подростки пытались отравить автовладельца, не сообщается.
Суд арестовал юношей до 26 сентября 2025 года. Уголовное дело возбуждено о покушении на убийство.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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