В Удмуртии ради безопасности отключили мобильный интернет

В Удмуртии в некоторых районах и в Ижевске ограничена работа мобильного интернета. Действовать оно будет неопределенное время. Об этом сообщил в своем тг-канале глава регионального правительства Роман Ефимов.

«Вижу много вопросов об отключении мобильного интернета. Объясняю. В Ижевске и ряде районов республики на неопределенное время введено ограничение мобильного интернета. Удмуртия – промышленный регион, здесь расположено большое количество оборонных производств, много стратегических предприятий.

В связи с оперативными данными принято решение о временном ограничении мобильного интернета. Это превентивная мера для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы», – пояснил Ефимов.

По его словам, все экстренные службы работают в штатном режиме. «Используйте проводную связь и официальные источники информации. О восстановлении услуг сообщу дополнительно. Прошу сохранять спокойствие и бдительность…», – пояснил чиновник.

По его словам, прорабатывается возможность расширения общедоступной сети wi-fi.

Отметим, что Удмуртия пережила несколько налетов беспилотников, в некоторых случаях были попадания по объектам, в том числе ВПК с детальными исходами среди сотрудников.

Ижевск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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