В Ростовской области из-за падения обломков БПЛА нарушена работа станции в Сальске

В Ростовской области из-за падения обломков беспилотника нарушена работа станции в Сальске. «Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк – Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы», – сообщает пресс-служба РЖД.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда, уточнили в РЖД.
Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.
Движение поездов через станцию Сальск приостановлено.
Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.
Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении РЖД Пассажирам, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.
Ростов, Елена Васильева
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