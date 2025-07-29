Два подростка в Забайкалье по заданию «куратора» сожгли лес на 300 млн рублей

В Забайкалье два подростка по заданию «куратора» из мессенджера сожгли лес на 300 млн рублей.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе СКР по Забайкалью, молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).



По версии следствия, в июне 2025 года один из подростков с помощью мессенджера вступил в переписку с лицом, предположительно находящимся на территории Украины. Он предложил поджечь лес за вознаграждение в 80 тысяч рублей. Подросток рассказал о своих планах приятелю, и тот согласился участвовать в преступлении.



Подростки купили зажигалки, пришли в лес в районе поселка Атамановка Читинского округа и подожгли сухую траву и хвою. Это привело к крупному лесному пожару, ущерб от которого, по предварительным данным, оценивается в 300 млн рублей. Подростки сняли свои действия на телефон и отправили отчет о преступлении «куратору», но деньги так и не получили.

Причастность подростков к совершенному преступлению была установлена в ходе совместной работы оперативных сотрудников полиции и ФСБ.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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