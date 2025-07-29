В Ростове задержали агента Киева, готовившего подрыв офицера Минобороны

ФСБ России сообщила о задержании завербованного спецслужбами Украины гражданина одной из стран Центральной Азии, который в Ростове-на-Дону готовил теракт в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ.

По данным спецслужбы, злоумышленник 1982 года рождения был завербован сотрудником спецслужб Украины при посредничестве своего знакомого, когда находился за рубежом.

По заданию куратора иностранец прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего для последующего совершения убийства. У злоумышленника изъяли самодельную бомбу массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамеру для наблюдения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, храпение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ.

Задержанный заключен под стражу и дает признательные показания, добавили в ФСБ.

Фигурант в ходе допроса сообщил, что получил бомбу в Петербурге. «Я приехал в Россию, в Санкт Петербург. Он (куратор – прим. ред.) мне дал пакет с бомбами. Их надо было отвезти в Ростов», – цитирует его слова ТАСС.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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