Четверо заключенных пострадали от взрыва газа в ИК Волгограда

В исправительной колонии в Волгограде четверо заключенные получили ожоги при взрыве газового баллона с последующим воспламенением. Пострадавшие госпитализированы. Следственный комитет проводит проверку. Об этом сообщает региональный главк СК РФ.

«29 июля с территории исправительной колонии, расположенной в Тракторозаводском районе города Волгограда, госпитализировано четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести. <…> По предварительным данным отбывающие наказание лица пострадали в процессе трудовой деятельности. Во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел хлопок газового баллона с последующим воспламенением», – сказано в сообщении.

По данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

На месте происшествия работает следственно оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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