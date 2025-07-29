В Ростовской области грузовик с битумом спровоцировал смертельную аварию и большой пожар

В Ростовской области грузовик с битумом спровоцировал смертельное ДТП и пожар.

Инцидент случился в ночь на 29 июля, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros с полуприцепом-цистерной двигался в направлении города Ростова-на-Дону. Фура перевозила битум.

Грузовик врезался в барьерное заграждение справа, перелетел через разделительный барьер и оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с микроавтобусом Peugeot Boxer, Volkswagen Passat и Lada Vesta.

В результате опрокидывания большегруза разлился битум, автомобили загорелись. Пожар ликвидирован на площади 600 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В аварии погибли четыре человека – водитель грузовика, водитель Volkswagen Passat и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Также в ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек – водитель Peugeot Boxer, водитель Lada Vesta и четверо его пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. Их доставили в больницу города Шахты.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная служба, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП в Аксайском районе организовано реверсивное движение. Движение в сторону Москвы осуществляется по встречной полосе.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ростов, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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