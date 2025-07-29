Два подростка утонули, пытаясь переплыть Дон

В Ростове-на-Дону два подростка в возрасте 14 и 15 лет утонули в районе городского пляжа «Левобережный» на Дону. Как сообщает пресс-служба СКР, начата проверка обстоятельств их гибели.

Ранее в соцсетях сообщалось, что несколько подростков на пляже «Левобережный» в Ростове-на-Дону решили переплыть Дон, но не справились с течением, сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, вечером 28 июля трое несовершеннолетних купались в Дону и вышли за пределы зоны, где это делать разрешено. В результате из-за сильного течения подростки начали тонуть. Одного из них удалось спасти. Тела двоих несовершеннолетних обнаружены в результате поисковых мероприятий, сообщает пресс-служба регионального СКР. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Ростов-на-Дону, Елена Васильева

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