В Якутске малыши сбежали из детского сада и два часа гуляли по городу

В Якутске воспитанники ушли из детского сада и несколько часов провели на улице без присмотра. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, четыре ребенка в возрасте от четырех до семи лет покинули территорию детского сада и гуляли по городу. Педагоги заметили отсутствие малышей только спустя 20 минут.

«Дети провели на улице около двух часов, пока их не заметил местный житель, который и сообщил о случившемся в полицию», – говорится в сообщении. Детей обнаружили около остановки транспорта по Вилюйскому тракту.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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