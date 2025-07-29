Под обвалом грунта в санатории Кисловодска ищут туриста

В Кисловодске под завалом после обрушения грунта на территории санатория «Москва» может находиться один человек. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

«В настоящее время спасатели приступили к разбору завала. Работает кинолог с собакой – по предварительной информации, под обвалом может находиться человек», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека – туристы из Тольятти. В нескольких метрах от процедурного комплекса обвалился кусок скалы на площади 60 квадратных метров. Обломками задело двоих отдыхающих, им оказана необходимая медицинская помощь. По данным минздрава региона, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет после обрушения скально-грунтовой породы на территории здравницы возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю. На месте работает следственная группа. Причины происшествия выясняются.

Кисловодск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube