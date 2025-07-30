В Таиланде на фабрике фейерверков произошел взрыв – погибло 4 человека

30 июля в результате взрыва на фабрике фейерверков в центральном Таиланде погибли по меньшей мере четыре человека, сообщили власти провинции. Фабрика загорелась около 11:00 в районе Муанг провинции Супханбури к северу от Бангкока.

«Четыре человека погибли, несколько получили ранения», – сообщило управление по связям с общественностью провинции. Следователи пытаются установить причину пожара.

Напомним, что в прошлом году взрыв на другой фабрике фейерверков в той же провинции унес жизни по меньшей мере 23 человек.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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