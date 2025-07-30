В Башкирии на грибника в лесу напал бык

В Башкирии грибника в лесу ранил бык. Как сообщает госкомитет республики по ЧС, инцидент произошел в районе деревни Шигаевка Белокатайского района. Оттуда поступило сообщение о том, что местный житель 1943 года рождения пошел собирать грибы и душицу и домой не вернулся.

На поиски выдвинулись спасатели и полиция, они и обнаружили мужчину, ежащего на земле.

Предварительно, его ранил бык. В настоящее время спасатели оказывают пострадавшему первую помощь и ожидают прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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