В Красноярском крае с ремонтируемой дороги украли 700 тонн снятого асфальта

В Красноярском крае с участка ремонтируемой дороги Красноярск – Енисейск украли 700 тонн снятого асфальта. Об этом сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог.

Инцидент произошел на территории Емельяновского района. Дорожники сняли покрытие и сформировали бурт, который был предназначен для дальнейших работ. Насыпь исчезла 23 июля, сообщают «Вести».

«Такое поведение недопустимо и наносит ущерб не только краевому бюджету, но и всем жителям региона», – подчеркнули в Telegram-канале ведомства.

Поисками злоумышленников и установлением всех обстоятельств случившегося занимается полиция.

Красноярск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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