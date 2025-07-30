Хирургу в госпитале лифтом оторвало голову

В Хьюстоне в больнице 35-летнему хирургу Хитоши Никайдо лифтом оторвало голову. Как сообщает газета Mirror, коллега врача 20 минут провела в кабине с его телом, пока ее не вытащили пожарные.

Трагедия произошла в госпитале святого Иосифа: лифт внезапно закрылся, когда в него заходил Никайдо, и, зажав его плечи, начал движение. В результате мужчине оторвало голову. Свидетелем происшествия стала сотрудница медучреждения, которой потребовалась медицинская помощь после пережитого шока.

Расследование выявило, что причиной аварии стал лишний провод в системе управления лифтом №14. Главный инспектор Рон Стил обнаружил 22 нарушения в обслуживании, а ежегодная проверка оказалась просрочена на месяц.

Погибший врач был уроженцем Японии, переехавшим в США в детстве. Он окончил Техасский университет в 2003 году и пошел по стопам отца, став хирургом.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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