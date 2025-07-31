В США разбился истребитель F-35 за 100 млн долларов

В США потерпел крушение истребитель ВМС F-35. Инцидент случился в центральной Калифорнии недалеко от военно-морской авиабазы Лемур, говорится в пресс-релизе американского военного ведомства.

В заявлении говорится, что пилот благополучно катапультировался, а причина крушения, произошедшего около 18:30 по местному времени, расследуется.

На видео, предоставленном CNN, видно, как над местом крушения на ровной открытой сельскохозяйственной территории недалеко от авиабазы, примерно в 64 километрах к юго-западу от города Фресно в центральной Калифорнии, поднимаются огонь и густой черный дым.

На месте происшествия находилась местная бригада скорой помощи, которая помогала пилоту, также там были и пожарные.

По данным ВМС, самолёт был приписан к ударной истребительной эскадрилье VF-125, известной как «Rough Raiders». VF-125 – это эскадрилья, отвечающая за подготовку пилотов и членов лётного состава.

Разбившийся самолёт был F-35C, одним из трёх вариантов F-35 Lightning II, разработанным для использования на американских авианосцах. ВВС США используют F-35A, а Корпус морской пехоты – F-35B – реактивный самолёт с укороченным взлётом и вертикальной посадкой.

Крушение самолёта, стоимость которого оценивалась примерно в 100 миллионов долларов, стало вторым случаем крушения F-35 в этом году. В январе во время учебного полёта на авиабазе Эйлсон на Аляске разбился самолёт F-35A ВВС США. Пилот в этом инциденте также благополучно катапультировался.

Истребитель пятого поколения F-35, один из самых передовых боевых самолетов в мире, является основным в парке вооруженных сил США, отмечает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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